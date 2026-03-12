F-35 Норвегії двічі за два дні перехоплювали російський військовий літак біля Фіннмарка

Норвезькі винищувачі F-35 двічі за два дні піднімалися у повітря для ідентифікації російських військових літаків у міжнародному повітряному просторі біля регіону Фіннмарк. Йдеться про розвідувальні літаки Іл-20М.

Про це повідомляють Збройні сили Норвегії. У середу близько 09:30 норвезькі системи спостереження виявили російський літак Іл-20М, який летів із вимкненим транспондером.

Біля Норвегії зафіксували російський літак-розвідник / Фото: ЗС Норвегії

Два винищувачі F-35 вилетіли з авіабази Евенеc, ідентифікували літак і супроводжували його вздовж узбережжя Норвегії. Згодом він повернув на північ поблизу Вестеролену, після чого двічі пролетів на південь до району Лофотенських островів і приблизно о 13:30 повернувся на Кольський півострів.

Реклама

Реклама

Подібна місія відбулася і напередодні вранці. Тоді російський Іл-20М також летів у міжнародному повітряному просторі біля Фіннмарка. Норвезькі винищувачі ідентифікували його та супроводжували до моменту, коли літак повернув на північ від острова Сорьойя та близько 12:00 повернувся на Кольський півострів.

У норвезьких військових зазначають, що такі польоти російських літаків не є незвичайними, особливо під час великих військових навчань. Наразі на півночі Норвегії проходять навчання Cold Response 2026.

За оцінкою військових, польоти російських літаків, ймовірно, спрямовані на збір інформації про активність союзників під час навчань.

У НАТО наголошують, що важливо своєчасно виявляти та ідентифікувати такі літаки, щоб контролювати ситуацію в повітряному просторі. Такі місії називають QRA (Quick Reaction Alert), і норвезькі винищувачі виконують приблизно 40 подібних завдань щороку.