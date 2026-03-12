Киянин замовив убивство тещі: поліція інсценувала її “смерть”

Правоохоронці викрили 53-річного жителя Києва, який організував замах на вбивство своєї колишньої тещі. Чоловік пообіцяв заплатити виконавцю 5 тисяч доларів за злочин.

Про це повідомляє Національна поліція. За даними слідства, через тривалий конфлікт і неприязні стосунки, пов’язані з поділом майна, чоловік вирішив позбутися матері своєї колишньої дружини, яка проживає на Вінниччині.

Для реалізації плану він через знайомого почав шукати кілера. Підозрюваний погодився заплатити виконавцю 5 тисяч доларів, передав завдаток у розмірі 12 тисяч гривень, а також надав інформацію про потенційну жертву та її місцеперебування.

За інформацією Офісу генерального прокурора, чоловік також розраховував заволодіти грошима, які колишня теща збирала для купівлі житла своїм онукам.

Правоохоронці завчасно дізналися про підготовку злочину та задокументували дії підозрюваного. Щоб викрити замовника, оперативники інсценували вбивство: жінку облили фарбою, зв’язали руки, поклали на підлогу та зробили фото, які передали чоловіку як доказ нібито виконаного замовлення.

Після цього його затримали. Наразі з жінкою все добре.

53-річному киянину повідомили про підозру в організації закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованих статей передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.