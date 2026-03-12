На фронті фіксують нову хвилю штурмів російської армії — дані DeepState

Російські війська зберігають активну динаміку штурмів на Покровському напрямку, попри зниження загальної кількості атак на фронті. Водночас останніми днями зростає інтенсивність бойових дій і на інших ділянках.

Про це повідомляє DeepState. За даними аналітиків, за перші 10 днів березня російські війська провели близько 1400 штурмів на різних ділянках фронту. Це найнижчий показник за останній час, але він не суттєво відрізняється від попередніх місяців, коли з вересня по лютий середня кількість атак становила приблизно 1800.

Попри меншу медійну увагу до Покровського напрямку, російські війська зберігають там високу активність. Основні зусилля противник зосереджує в районі Родинського та Гришиного, куди постійно відправляє піхоту для штурмів.

Останніми днями зросла інтенсивність бойових дій і на Гуляйпільському напрямку, де кількість штурмів уже перевищує Покровський відтинок. За даними DeepState, російські сили просуваються вглиб території, зокрема на ділянці Залізничне — Староукраїнка — Святопетрівка.

Ще одним активним напрямком залишається Костянтинівський. Там російські війська намагаються виявити слабкі місця в обороні українських сил, закріпитися та створити умови для подальшого просування до Костянтинівки.

Крім того, зростає активність і на Слов’янському напрямку. За повідомленнями українських військових, противник підсилив цей відтинок піхотою після захоплення Сіверська і почав активніше атакувати позиції українських сил.

За оцінкою DeepState, російські війська також готуються до зміни погодних умов та появи «зеленки», тому проводять перегрупування, поповнюють резерви і формують нові сили для подальших бойових дій.