У Львові військовий ТЦК під час перевірки документів зламав чоловікові руку: що йому загрожує

У Львові під час перевірки документів військовий ТЦК вдарив 56-річного чоловіка, внаслідок чого той дістав перелом плечової кістки. Військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, під час перевірки документів в одному з районів Львова група працівників ТЦК зупинила 56-річного місцевого жителя. Під час конфлікту один із військовослужбовців застосував до чоловіка фізичну силу та завдав сильного удару.

Реклама

Реклама

Після цього працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не увімкнув свій портативний відеореєстратор.

Під час проходження військово-лікарської комісії у потерпілого діагностували перелом лівої плечової кістки. Ця травма є тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості.

Обвинувальний акт щодо військовослужбовця Шевченківського районного ТЦК та СП у Львові скеровано до суду.

Військовослужбовця обвинувачують у перевищенні влади військовою службовою особою, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.