На Київщині працівники ТЦК зі зброєю намагалися затримати цивільного, — соцмережі

У селищі Калинівка на Київщині стався черговий інцидент за участі, як повідомляють місцеві пабліки, працівників ТЦК. Один із чоловіків в однострої із пістолетом намагався затримати цивільного.

Відео публікує Telegram-канал Київ ІНФО.

У Калинівці група чоловіків у військовій формі у супроводі поліцейських переслідували чоловіка в цивільному одязі. На вимоги зупинитися, попри направлений у свій бік пістолет, той не реагував та заявив, що “нікуди не поїде”.

У повідомленні йдеться, що цивільний мав при собі ніж.

Дата, коли розгорталися події, не уточнюється. Також не повідомляється, чим завершився конфлікт.

У поліції Київщини та Київському обласному ТЦК та СП інцидент поки не коментували.