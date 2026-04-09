        На Київщині працівники ТЦК зі зброєю намагалися затримати цивільного, — соцмережі

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 14:18
        Працівники ТЦК / Скриншот
        У селищі Калинівка на Київщині стався черговий інцидент за участі, як повідомляють місцеві пабліки, працівників ТЦК. Один із чоловіків в однострої із пістолетом намагався затримати цивільного.

        Відео публікує Telegram-канал Київ ІНФО.

        У Калинівці група чоловіків у військовій формі у супроводі поліцейських переслідували чоловіка в цивільному одязі. На вимоги зупинитися, попри направлений у свій бік пістолет, той не реагував та заявив, що “нікуди не поїде”.

        У повідомленні йдеться, що цивільний мав при собі ніж.

        Дата, коли розгорталися події, не уточнюється. Також не повідомляється, чим завершився конфлікт.

        У поліції Київщини та Київському обласному ТЦК та СП інцидент поки не коментували.  


