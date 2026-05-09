Навколо Москви будують нове кільце ППО, а резиденцію Путіна на Валдаї приховали на “Яндекс.Картах”

Навколо Москви поступово створюють ще одне кільце протиповітряної оборони, зокрема із зенітно-ракетних комплексів «Панцир» на баштах.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків та дані OSINT-дослідників.

За інформацією журналістів, нові позиції ППО фіксують у Московській області та сусідніх регіонах.

Реклама

Реклама

У Радіо Свобода зазначають, що першу башту нового кільця вдалося геолокувати ще у лютому 2026 року після аналізу фото сліду ракети ППО поблизу Кашири.

За підрахунками журналістів, з 2023 року навколо російської столиці розгорнули вже понад 100 систем протиповітряної оборони.

Крім того, видання звернуло увагу, що незадовго до 9 травня резиденцію Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на супутникових знімках «Яндекс.Карт».

Раніше, як зазначає Радіо Свобода, «Яндекс» приховував на картах переважно військові об’єкти та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ.

За даними журналістів, територію резиденції Путіна на Валдаї за останні роки також оточили більш ніж 25 системами ППО.

У матеріалі Радіо Свобода стверджується, що у цій резиденції часто перебуває Аліна Кабаєва разом із синами Путіна.