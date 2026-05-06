У Дніпрі затримали офіцера ТЦК за хабар у $1500: може отримати до 8 років

У Дніпрі правоохоронці затримали працівника одного з районних ТЦК та СП, якого підозрюють у вимаганні хабаря за виключення чоловіка з військового обліку.

Про це повідомили Нацполіція, СБУ та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, офіцер мобілізаційного відділення вимагав 1500 доларів США від ветерана війни за «сприяння» у виключенні його з військового обліку та внесенні відповідних даних до системи «Оберіг» і Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці стверджують, що чоловік мав законні підстави для зняття з обліку за станом здоров’я та надав необхідні документи, однак працівник ТЦК нібито навмисно затягував процедуру та створював штучні перешкоди.

Фігуранта затримали 6 травня під час одержання грошей. Під час обшуків за місцем роботи, проживання та в автомобілі вилучили мобільний телефон, службову документацію, особову справу, витяги з системи «Оберіг», чорнові записи, печатки, зразки підписів, а також автомобіль Skoda Rapid.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом. Правоохоронці готують клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.