На кордоні з Румунією митники вилучили шкури пітона та єнотовидної собаки

У пункті пропуску «Дяківці – Раковець» на кордоні з Румунією митники виявили спробу незаконного переміщення виробів тваринного походження, повідомила Чернівецька митниця.

Як повідомили у Державній митній службі, під час митного контролю серед особистих речей громадянина України, який прямував до Румунії, виявили п’ять виробів тваринного походження, зокрема шкури пітона та єнотовидної собаки.

Для проходження контролю чоловік обрав «зелений коридор», заявивши таким чином про відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню або мають обмеження на переміщення через державний кордон.

Реклама

Реклама

Втім під час огляду з’ясувалося, що перевезення таких предметів регулюється українським законодавством та міжнародними угодами, зокрема Конвенцією CITES.

Необхідних дозвільних документів чоловік не надав. За результатами перевірки митники склали протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Виявлені товари вилучили.