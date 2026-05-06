Де використовуються зварювальні апарати TIG і в чому їх переваги

Для акуратного зварювання кольорових металів та сплавів необхідно використовувати функціональне обладнання, яке працює у кількох режимах. У цьому допоможуть зварювальні апарати TIG з режимами ручної дугової (MMA) та напівавтоматичної (MIG/MAG) роботи. Універсальні пристрої забезпечують високу потужність та продуктивність, водночас ефективність їхньої роботи багато в чому залежить від фірми-виробника.

Сфера експлуатації зварювальних апаратів TIG

Зварювання типу TIG працює на змінному (AC) та постійному (DC) струмі. Такі апарати знайшли застосування у наступних сферах:

збирання та ремонт авто — аргонодугове зварювання корпусів, радіаторів, а також окремих компонентів з алюмінію;

виробництво металоконструкцій — з’єднання елементів із кольорових металів та нержавіючої сталі;

хімічна та харчова промисловість — виготовлення місткостей різного розміру з нержавіючої сталі.

Також TIG AC/DC активно використовується в авіаційній промисловості. Функціонал апарату дає змогу з’єднувати титанові та тугоплавкі сплави з високою точністю та акуратним швом.

Переваги аргонодугових зварювальних інверторів TIG

Такі пристрої мають чимало експлуатаційних переваг. Перша та основна — універсальність. У режимі змінного струму вони працюють з алюмінієм та його сплавами із руйнуванням оксидної плівки. Перемикання на режим постійного струму надає змогу зварювати деталі з нержавіючої сталі різних марок, міді та інших кольорових металів.

Також серед переваг такого обладнання необхідно відзначити точне регулювання параметрів та високу якість шва з відсутністю розбризкування. Ви зможете працювати з тонкими металами без ризику деформації та вигорання, водночас шов після зварювання не потрібно очищати.

