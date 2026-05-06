У Києві судитимуть посадовицю, яка не врятувала дитину від катувань матері

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо начальниці районної Служби у справах дітей. Посадовиця неналежним чином відреагувала на повідомлення про насильство над дев’ятирічним хлопчиком, після чого знущання з дитини тривали ще дев’ять місяців.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, після отримання від поліції інформації про домашнє насильство матері над дев’ятирічним сином посадовиця не організувала невідкладну оцінку рівня безпеки дитини та не вжила заходів для вилучення хлопчика із небезпечного середовища.

Натомість працівники служби обмежилися складанням формального акту про неможливість поспілкуватися із сім’єю після того, як їм не відчинили двері квартири.

Як зазначає прокуратура, надалі мати протягом дев’яти місяців систематично знущалася з дитини: зачиняла хлопчика в туалеті, іноді без одягу, зв’язувала зарядним шнуром, змушувала їсти зачерствілий хліб, ножем робила порізи на голові та била руками, ногами й предметами.

За даними слідства, катування припинилися лише після того, як у школі помітили травмовану руку дитини та викликали поліцію.

Ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури Києва скерували до суду обвинувальний акт щодо начальниці районної Служби у справах дітей одного з районів столиці. Їй інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Посадовиці повідомили про підозру у березні 2026 року. Її відсторонили від посади.

Також у суді вже перебуває справа щодо матері хлопчика, яку обвинувачують у катуванні дитини та домашньому насильстві.