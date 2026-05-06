Нічна атака по Україні: попри запропонований режим тиші росіяни запустили дрони та КАБи

У ніч проти 6 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників та керованих авіабомб.

Про рух БпЛА та запуск КАБів повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Уночі та вранці вибухи лунали у Запоріжжі та Харкові. У Запоріжжі окупанти атакували обʼєкт промислової інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила. У Харкові зафіксували влучання БпЛА у двох районах. Унаслідок одного з ударів спалахнув приватний будинок, постраждали двоє людей.

Упродовж ночі фіксували рух ударних безпілотників у напрямку Дніпра, Харкова та населених пунктів Харківської області, зокрема в районі Ізюма, Балаклії, Пролісного та Вільшан.

Також рух БпЛА фіксували на Павлоград, Кривий Ріг та з акваторії Чорного моря у напрямку Вилкового на Одещині.

За даними Повітряних сил, паралельно окупанти здійснювали пуски керованих авіабомб. Удари завдавали по півночі Сумської області, Донеччині, півночі Харківщини, а також по Запорізькій області.

Нагадаємо, 4 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші, який почне діяти з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Також він підкреслив, що Україна діятиме дзеркально, починаючи з цього часу. Раніше російський диктатор Путін в односторонньому порядку повідомив про так зване перемир’я, якого Росія дотримуватиметься з 8 по 9 травня. Водночас Київ не отримував жодного офіційного звернення від Росії щодо умов припинення бойових дій.