        Події

        У Карпатах палає ліс: вогонь охопив десятки гектарів, розпочато розслідування

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 10:38
        читать на русском →
        Прокуратура розпочала розслідування причин масштабної пожежі на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура
        Прокуратура розпочала розслідування причин масштабної пожежі на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

        На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила близько 75 гектарів. До гасіння залучено понад дві сотні людей та десятки одиниць техніки.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

        Повідомлення про займання надійшло 5 травня, близько 15:30. Станом на 8:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа, яку охопив вогонь, становить близько 75 гектарів.

        Реклама
        Реклама

        До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС працюють 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги з Львівської та Івано-Франківської областей — загалом 58 рятувальників і 14 одиниць техніки.

        Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП “Ліси України” та 10 одиниць техніки, серед яких автоцистерна, шість пожежних модулів і три одиниці іншої техніки. Планується залучення авіації ДСНС.

        Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, за фактом масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП “Ліси України” зареєстровано кримінальне провадження. У межах розслідування правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини виникнення займання. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України.

        Ліквідація лісової пожежі на Закарпатті / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov