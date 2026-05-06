У Карпатах палає ліс: вогонь охопив десятки гектарів, розпочато розслідування

На Закарпатті триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила близько 75 гектарів. До гасіння залучено понад дві сотні людей та десятки одиниць техніки.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Повідомлення про займання надійшло 5 травня, близько 15:30. Станом на 8:00 6 травня вогнеборці та лісівники продовжують ліквідовувати пожежу на території Верхньо-Воловецького лісництва. Площа, яку охопив вогонь, становить близько 75 гектарів.

До гасіння залучено 243 людини та 46 одиниць техніки. Зокрема, від ДСНС працюють 138 рятувальників і 36 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам прибули колеги з Львівської та Івано-Франківської областей — загалом 58 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Також до ліквідації пожежі долучено 105 працівників Карпатської філії ДП “Ліси України” та 10 одиниць техніки, серед яких автоцистерна, шість пожежних модулів і три одиниці іншої техніки. Планується залучення авіації ДСНС.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі, за фактом масштабної пожежі на території Верхньо-Воловецького лісництва Свалявського надлісництва Карпатської філії ДП “Ліси України” зареєстровано кримінальне провадження. У межах розслідування правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини виникнення займання. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України.