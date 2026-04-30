        На Закарпатті горить готель: ліквідацію пожежі ускладнює сильний вітер

        Галина Шподарева
        30 Квітня 2026 19:23
        У готелі на Закарпатті спалахнула пожежа / Фото: ДСНС Закарпаття
        30 квітня на території одного з курортів у селі Ізки Хустського району спалахнула пожежа. Загоряння сталося у дерев’яній будівлі готелю.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

        Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 16:19. До гасіння залучено 42 рятувальники та дев’ять одиниць техніки 3-го державного пожежно-рятувального загону.

        “Вогонь стрімко поширюється дерев’яними конструкціями будівлі, чому сприяє сильний вітер”, – йдеться в повідомленні.

        Ліквідацію пожежі ускладнює високе пожежне навантаження, а також відсутність протипожежного водопостачання.

        За даними рятувальників, вогонь вже поширився на площу близько 1000 кв. м.

        Рятувальники на місці пожежі в готелі / Фото: ДСНС Закарпаття

