У Пермському краї атакували нафтотранспортний об’єкт: виникла пожежа

У Пермському краї Росії безпілотник атакував нафтотранспортний об’єкт — лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь». На місці виникла пожежа, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз.

За даними ASTRA, відео очевидців були зняті з різних точок — зокрема, з вулиці Пушкіна в Пермі приблизно за 30 км від об’єкта та з автотраси поблизу села Култаєво на відстані близько 9,5 км від станції.

Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін підтвердив атаку безпілотника на одну з промислових площадок у Пермському муніципальному окрузі. За його словами, працівників евакуювали, постраждалих немає, на об’єкті сталося загоряння.

Зазначається, що ЛПДС «Пермь» належить компанії Транснефть та використовується для приймання, зберігання і перекачування нафти магістральними трубопроводами.