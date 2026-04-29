СБУ викрила “крота” у прикордонній службі, який коригував удари по Києву

Служба безпеки України та ДБР затримали агента російської воєнної розвідки у лавах Сил оборони. Він прокладав маршрути для повітряних атак по Києву та Чернігівській області.

За даними Служби безпеки України, фігурантом виявився інспектор Державної прикордонної служби, якого завербувала РФ. Під час службових відряджень у Київській і Чернігівській областях він фіксував позиції радіолокаційних станцій, зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Отримані дані агент наносив на електронні карти, прокладаючи маршрути для «безпечного» руху російських ракет і ударних дронів в обхід української ППО, а також визначав топографічні висоти місцевості.

Реклама

Реклама

За інформацією слідства, він зберігав підготовлені матеріали на власному смартфоні для подальшої передачі куратору з ГРУ РФ. Також агент намагався відстежити розташування підрозділів БпЛА українських військових та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Співробітники СБУ затримали його під час проведення дорозвідки поблизу потенційної цілі. Під час обшуків вилучили смартфон із підготовленим «звітом» і координатами українських об’єктів.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.