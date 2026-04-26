СБУ провела спецоперацію в Криму: уражено кораблі, літак і об’єкти ППО

Служба безпеки України повідомила про ураження низки військових об’єктів Росії на території тимчасово окупованого Криму. Ударів завдали по базі Чорноморського флоту в Севастополі та аеродрому «Бельбек».

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що вночі бійці Центру спецоперацій «Альфа» провели спецоперацію, у межах якої безпілотники уразили низку цілей.

Серед них — великі десантні кораблі «Ямал» і «Фільченков», корабель-розвідник «Іван Хурс», навчальний центр Чорноморського флоту «Лукомка», штаб радіотехнічної розвідки сил ППО, радіолокаційна станція МР-10М1 «Мис-М1».

Також повідомляється про ураження літака МіГ-31 та техніко-експлуатаційної частини аеродрому «Бельбек».

У СБУ зазначили, що такі операції спрямовані на знищення ключових елементів військової інфраструктури противника, зокрема флоту, авіації, розвідки та систем протиповітряної оборони.

У відомстві наголосили, що подібні дії знижують здатність противника контролювати повітряний простір і планувати нові атаки.

Раніше, 18 квітня, під час іншої операції СБУ на території Криму було уражено три військові кораблі РФ.