        Президентка Молдови приїхала в Україну і вирушила до Чорнобиля

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 11:32
        Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва у 40-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Вона проведе переговори з Володимиром Зеленським і відвідає Чорнобиль.

        Президентка Молдови Мая Санду повідомила у X, що перебуває в Києві для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

        За її словами, під час візиту вона також планує поїздку до Чорнобиля, щоб вшанувати людей, які пожертвували своїм здоров’ям і життям.

        Санду наголосила, що катастрофи не мають кордонів, так само як і солідарність між країнами.

        Вона також підкреслила, що Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує.


