Президентка Молдови приїхала в Україну і вирушила до Чорнобиля

Президентка Молдови Мая Санду прибула до Києва у 40-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Вона проведе переговори з Володимиром Зеленським і відвідає Чорнобиль.
40 years after Chornobyl, I’m in Kyiv for talks with @ZelenskyyUa and traveling to Chornobyl to honour those who gave their health and lives for Europe.— Maia Sandu (@sandumaiamd) April 26, 2026
Disasters know no borders — neither should solidarity. Moldova stands with those who build, not destroy. pic.twitter.com/MoEpxUyvMt
Президентка Молдови Мая Санду повідомила у X, що перебуває в Києві для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
За її словами, під час візиту вона також планує поїздку до Чорнобиля, щоб вшанувати людей, які пожертвували своїм здоров’ям і життям.
Санду наголосила, що катастрофи не мають кордонів, так само як і солідарність між країнами.
Вона також підкреслила, що Молдова підтримує тих, хто будує, а не руйнує.