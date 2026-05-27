Топпосадовців мерії Івано-Франківська затримали через хабарі у будівельній сфері

Правоохоронці викрили в Івано-Франківську масштабну корупційну схему у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю. За даними слідства, посадовці міськради та директор комунального підприємства вимагали гроші за видачу дозвільних документів забудовникам.

В Івано-Франківську чиновники брали тисячі доларів за документи для забудови

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, до організації схеми причетні головний архітектор міста, посадовець управління державного архітектурно-будівельного контролю та директор спеціалізованого комунального підприємства.

Слідчі вважають, що чиновники оформлювали та підписували необхідні рішення, а директор КП виступав “контактною ланкою” — зустрічався з бізнесменами, озвучував “такси” та збирав готівку.

За інформацією прокуратури, гроші вимагали за видачу містобудівних умов та обмежень, а також за реєстрацію повідомлень про початок будівельних робіт.

Крім цього, учасники схеми нібито обіцяли сприяти оформленню орендованої комунальної землі у приватну власність.

Правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання хабарів на загальну суму 26 тисяч доларів.

Зокрема, 10 тисяч доларів, за даними слідства, отримали від місцевої підприємиці за будівельні паспорти на три земельні ділянки.

Ще 5 тисяч доларів — від представника мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження.

Також будівельна компанія, за версією слідства, передала два транші на 8 тисяч і 3 тисячі доларів за дозвільні документи та реєстрацію початку будівництва.

Наразі всіх трьох фігурантів затримано.

Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, а директору комунального підприємства також інкримінують пособництво.

Правоохоронці провели 25 обшуків у помешканнях, автомобілях та службових кабінетах підозрюваних.

Під час слідчих дій вилучили значні суми готівки, автомобілі та зброю.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та додаткові епізоди отримання хабарів.