У Генштабі підтвердили ураження НПЗ у Ярославлі

Сили оборони України завдали низки ударів по об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих регіонах. Серед цілей — нафтопереробний завод у Ярославлі, військові ешелони та системи ППО.

Підрозділи Сил оборони України 25 квітня та в ніч на 26 квітня завдали ударів по низці об’єктів противника на території Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, зокрема було уражено нафтопереробний завод у Ярославлі, де зафіксовано пожежу на території підприємства.

Зазначається, що Ярославський НПЗ є стратегічно важливим об’єктом російської нафтопереробної галузі з потужністю переробки близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і має важливе значення для логістики російської армії.

Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Крім того, українські військові уразили два військові ешелони противника в районах Менчугового та Келерівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також підтверджено результати попередніх ударів 24 квітня: влучання по радіолокаційній станції «Каста-2Е1» у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С1» у Маріуполі.

Інформація про втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюється.