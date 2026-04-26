        У Румунії біля кордону знайшли уламки дрона

        Віктор Алєксєєв
        26 Квітня 2026 13:56
        Уламки безпілотника, якого знайшли у Румунії / Фото ISU Tulcea
        Біля ферми в повіті Тулча виявили фрагменти безпілотника. На місце виїхали фахівці Міноборони та спецслужб для перевірки.

        Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

        За даними відомства, уламки дрона зафіксували в суботу, 25 квітня, поблизу населеного пункту Векерень у повіті Тулча.

        Територію одразу оточили співробітники прикордонної поліції. Для з’ясування обставин на місце вирушила спільна група спеціалістів Міністерства оборони та Румунської служби інформації.

        Фахівці мають дослідити ситуацію та вилучити уламки для подальшої експертизи.

        Справу передано до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.


