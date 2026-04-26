Усик отримав офіційного претендента на титул WBA

Американський боксер Джаррелл Міллер став офіційним претендентом на титул WBA у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик. Це сталося після його перемоги в елімінаторному поєдинку в Лас-Вегасі, повідомляє Суспільне Спорт.

Американець Джаррелл Міллер переміг кубинця Леньєра Перо одноголосним рішенням суддів і став обов’язковим претендентом на бій з Олександром Усиком за лінією WBA.

Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі та мав статус елімінатора. Його переможець отримував право на титульний бій проти українського чемпіона.

Бій проходив без нокдаунів. У першому раунді Перо завдав сильного лівого хуку, однак уже з третього раунду Міллер почав перехоплювати ініціативу, тиснути на суперника та працювати по корпусу.

За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу американцю — 117:111, 117:111 та 115:113. Загалом Міллер завдав понад 1000 ударів за бій, що є одним із найвищих показників у надважкій вазі.

Після перемоги боксер заявив, що не прагнув нокауту, а хотів перевірити свою фізичну готовність.

Також Міллер кинув виклик співвітчизнику Діонтею Вайлдеру. Його промоутер Едді Гірн заявив, що можливий поєдинок між ними може відбутися в Нью-Йорку.

Водночас Олександр Усик готується до поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена, який запланований на 23 травня в Єгипті.