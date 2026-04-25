        Новини

        Синоптик попередила про різку зміну погоди: де буде сніг

        Сергій Бордовський
        25 Квітня 2026 21:01
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        У неділю, 26 квітня, в Україні очікується різка зміна погоди з похолоданням і опадами. Подекуди можливий навіть мокрий сніг.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, у більшості областей пройдуть дощі, а на півночі та заході місцями можливий мокрий сніг.

        Реклама
        Реклама

        Також очікується сильний вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 15–20 м/с.

        Водночас на південному сході України опадів не прогнозується, там збережеться тепліша погода.

        У Києві 26 квітня очікується дощ, а ввечері можливий мокрий сніг. Температура повітря знизиться, також прогнозують сильний вітер.


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини