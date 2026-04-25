Синоптик попередила про різку зміну погоди: де буде сніг

У неділю, 26 квітня, в Україні очікується різка зміна погоди з похолоданням і опадами. Подекуди можливий навіть мокрий сніг.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, у більшості областей пройдуть дощі, а на півночі та заході місцями можливий мокрий сніг.
Також очікується сильний вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 15–20 м/с.
Водночас на південному сході України опадів не прогнозується, там збережеться тепліша погода.
У Києві 26 квітня очікується дощ, а ввечері можливий мокрий сніг. Температура повітря знизиться, також прогнозують сильний вітер.