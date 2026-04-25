Пентагон відтворив українську атаку дронами “Павутиння” і змінює стратегію оборони

Американські військові провели навчання, під час яких відтворили сценарій української спецоперації «Павутиння». Після цього Пентагон почав змінювати підхід до протидії дронам.

Як повідомляє Defense One, навчання відбулися у вересні на авіабазі Еглін у штаті Флорида.

Підрозділи 10-ї групи спеціального призначення США провели імітацію масованої атаки дронами, яка повторювала українську операцію «Павутиння» проти Росії.

Реклама

Реклама

У ролі оборони виступали підрозділи з протидії безпілотникам із різних родів військ США, які перед цим проходили підготовку на новітніх технологіях.

Під час навчань використовували широкий спектр дронів — від малих до більших, зокрема апарати, стійкі до радіоелектронної боротьби та радарів.

Серед них були комерційні дрони, безпілотники з направленими антенами, апарати з частотною перебудовою сигналу, а також дрони з керуванням через оптоволокно та мобільні мережі.

Окремо зазначається, що під час одного з етапів оператори запускали дрони з іншого штату, що стало першим таким випадком для американських військових.

У Пентагоні наголосили, що навчання максимально відтворювали умови війни в Україні та базувалися на реальному досвіді українських військових.

Після цих навчань у США почали змінювати підходи до закупівель техніки та організації протидії дронам, зокрема щодо об’єднання даних із різних систем спостереження та перехоплення.

Також у відомстві зазначили, що дедалі більше уваги приділятимуть боротьбі з дронами дальнього радіуса дії, які можуть уражати важливі об’єкти.

За даними Defense One, упродовж останніх тижнів Пентагон вже виділив понад $600 млн на швидке впровадження нових технологій протидії безпілотникам.