На Закарпатті засудили керівника ТЦК за перешкоджання діяльності омбудсмана

В Ужгороді суд визнав працівника територіального центру комплектування винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана. Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про системну проблему таких випадків.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, у різних регіонах фіксують випадки недопуску представників омбудсмана до приміщень, ненадання інформації та спроб блокування моніторингових візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП.

Показовим прикладом, за словами Лубінця, стала ситуація на Закарпатті. Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника районного ТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності представника омбудсмана.

Як зазначив омбудсман, під час перевірки намагалися приховати можливі порушення, зокрема ймовірне незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження.

Лубінець підкреслив, що такі дії є протиправними і перешкоджають здійсненню парламентського контролю за дотриманням прав людини.

За його словами, матеріали вже передані до правоохоронних органів, які продовжують розслідування.

Омбудсман також заявив, що тримає на особистому контролі всі випадки перешкоджання його діяльності та діяльності представників, і вони отримуватимуть юридичну оцінку.