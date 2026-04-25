Естонія спрямує €110 млн на допомогу Україні: акцент на дрони та ІТ

Україна та Естонія домовилися про посилення оборонного партнерства та технологічної співпраці. Основний акцент зроблено на підтримці фронту та розвитку цифрових рішень.

Про результати переговорів повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, під час зустрічі з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром сторони узгодили пріоритети взаємовигідної співпраці, які мають відповідати актуальним потребам фронту.

Естонія підтвердила рішення спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на допомогу Україні. У 2026 році це становитиме близько 110 мільйонів євро.

Ключовим напрямом підтримки стане закупівля дронів та засобів протидії безпілотникам.

Окремо сторони обговорили участь Естонії в ІТ-коаліції разом із Люксембургом. У межах цього напряму вже залучено 1,4 мільярда євро на розвиток систем зв’язку та технологічних рішень, з яких внесок Естонії цього року становить 5,7 мільйона євро.

Також Естонія надала додатковий внесок у розмірі 13 мільйонів доларів у механізм PURL для оперативного забезпечення потреб Сил оборони.

Федоров зазначив, що сторони працюють над обміном технологіями, щоб перетворювати інновації на перевагу на полі бою.