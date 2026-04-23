Суд арештував працівників ТЦК і правоохоронця у справі про викрадення та вимагання в Одесі

В Одесі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави для всіх п’яти підозрюваних у викраденні людини та розбійному нападі. Розгляд клопотань відбувався протягом дня.

В Одесі взяли під варту всіх п'ятьох підозрюваних у викраденні людей

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, за клопотанням Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси під варту взяли п’ятьох фігурантів справи. Серед них — четверо співробітників районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки віком 26, 28, 32 та 40 років, а також 45-річний співробітник правоохоронного органу.

Усім підозрюваним інкримінують позбавлення волі людини та розбійний напад, вчинені групою осіб.

Реклама

Реклама

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України повідомили про нейтралізацію в Одесі організованого злочинного угруповання, до якого входили співробітники місцевого ТЦК та СП.

За даними слідства, фігуранти вимагали гроші з громадян, а в разі відмови застосовували насильство та погрожували відправити їх «штурмовиками на передову».

Задокументовано, що потерпілих силоміць затягували до службового мікроавтобуса, де вимагали кошти. Для цього використовували два службових мультівени: в одному утримували людей, інший застосовували для спостереження.

21 квітня на вулиці Прохоровській фігуранти викрали чоловіка, якого силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, били та вимагали 30 тисяч доларів.