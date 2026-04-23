Сили оборони вдарили по ракетному складу та ешелону з ПММ

У ніч на 23 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях. Під ураження потрапили склади, ешелон із паливом та радіолокаційна станція.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними військових, у районі Сартани на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів.

Реклама

Реклама

Також у районі Вознесенівки на окупованій частині Луганської області уражено ешелон із пально-мастильними матеріалами. Окрім цього, в районі Євпаторії на тимчасово окупованій території Криму зафіксовано ураження радіолокаційної станції П-18.

Крім того, українські військові завдали удару по пункту управління безпілотниками противника в районі Стрілечої Харківської області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.