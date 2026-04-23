РФ атакувала транспортну інфраструктуру Житомирщини, загинула жінка

23 квітня російські війська завдали удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок атаки загинула одна жінка.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

На місці удару працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронці. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, 22 квітня російський БпЛА атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Поранення дістав машиніст, його помічник загинув.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, початку цього року зафіксовано понад 600 атак та пошкоджено понад 1800 об’єктів.