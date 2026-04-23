Розмінування Ормузької протоки може тривати пів року — Пентагон

Повне розмінування Ормузької протоки може тривати до шести місяців. Через це ціни на нафту та бензин можуть залишатися високими до проміжних виборів у США.

Про це пише The Washington Post.

Пентагон повідомив Конгресу, що очищення Ормузької протоки від мін, встановлених іранськими військовими, може зайняти до шести місяців, а сама операція навряд чи розпочнеться до завершення війни США з Іраном.

Реклама

Реклама

Цю оцінку озвучив високопосадовець Міністерства оборони під час закритого брифінгу для членів Комітету з питань збройних сил Палати представників. За словами обізнаних посадовців, така інформація викликала невдоволення як серед демократів, так і республіканців.

Очікується, що через це ціни на бензин і нафту залишатимуться підвищеними навіть після можливого укладення мирної угоди. Станом на середу середня ціна бензину у США становила 4,02 долара за галон, тоді як до початку війни у лютому вона була на рівні 2,98 долара.

За оцінками, Іран міг розмістити щонайменше 20 мін у районі Ормузької протоки. Частину з них встановили дистанційно за допомогою GPS, що ускладнює їх виявлення, інші — за допомогою малих човнів.