Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

23 квітня до України з неанонсованим візитом прибув принц Гаррі. Герцога Сассекського зустріли на вокзалі у Києві.
Про це повідомив журналіст Крістофер Шип.
“Добре повернутися до України”, – сказав принц Гаррі після прибуття на київський вокзал.
Це не перший неанонсований приїзд герцога Сассекського до України, попередній був у вересні 2025 року.
Раніше в інтерв’ю ITV News принц Гаррі зазначив, що хоче “нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах”.
