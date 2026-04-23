        Політика

        Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

        Галина Шподарева
        23 Квітня 2026 09:22
        Принц Гаррі у Києві, 23 квітня, 2026 рік / Скриншот
        23 квітня до України з неанонсованим візитом прибув принц Гаррі. Герцога Сассекського зустріли на вокзалі у Києві.

        Про це повідомив журналіст Крістофер Шип.

        “Добре повернутися до України”, – сказав принц Гаррі після прибуття на київський вокзал.

        Це не перший неанонсований приїзд герцога Сассекського до України, попередній був у вересні 2025 року.

        Раніше в інтерв’ю ITV News принц Гаррі зазначив, що хоче “нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах”.


