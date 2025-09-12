До Києва прибули принц Гаррі та міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Сьогодні, 12 вересня, в Україні з візитами перебуває міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Мета — участь у переговорах про спільну безпеку двох країн, вступ України до ЄС та НАТО, а також про тиск на Москву.

Про це повідомив міністр МЗС України Андрій Сибіга.

Реклама

Реклама

На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку, — написав Сибіга.

Також сьогодні з неанонсованим візитом до України прибув принц Гаррі, який хоче допомогти тисячам військовослужбовців, що зазнали серйозних поранень під час російсько-української війни.

Як повідомляє Guardian, принц та команда з його фонду «Ігри нескорених» планують розповісти про нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених, а кінцевою метою є надання допомоги всім регіонам країни.

“Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати олюднювати людей, які беруть участь у цій війні, та те, через що вони проходять. Ми маємо тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, тому що легко стати байдужим до того, що відбувається”, — цитує видання принца.

Під час поїздки принц відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він побачиться із 200 ветеранами та прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.