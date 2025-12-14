Поліція показала відео перших хвилин після обстрілу Запоріжжя: поранені та повторні удари

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя, який стався посеред дня.

Російські війська завдали ударів по мирному населенню, внаслідок чого є постраждалі. Патрульні поліцейські одразу почали працювати на місці разом з іншими екстреними службами — надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам.

Білошицький наголосив, що під час рятувальних робіт ворог завдав повторних ударів. У результаті цих атак постраждали патрульний поліцейський та рятувальники.

Реклама

Реклама

Він підкреслив, що цілеспрямовані повторні обстріли під час надання допомоги є свідомою тактикою терору проти цивільного населення та екстрених служб.