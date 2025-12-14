        Суспільство

        Поліція показала відео перших хвилин після обстрілу Запоріжжя: поранені та повторні удари

        Сергій Бордовський
        14 Грудня 2025 18:53
        Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький оприлюднив відео перших хвилин після російського обстрілу Запоріжжя, який стався посеред дня.

        Російські війська завдали ударів по мирному населенню, внаслідок чого є постраждалі. Патрульні поліцейські одразу почали працювати на місці разом з іншими екстреними службами — надавали допомогу пораненим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам.

        Білошицький наголосив, що під час рятувальних робіт ворог завдав повторних ударів. У результаті цих атак постраждали патрульний поліцейський та рятувальники.

        Він підкреслив, що цілеспрямовані повторні обстріли під час надання допомоги є свідомою тактикою терору проти цивільного населення та екстрених служб.


