Свириденко принцу Гаррі: Invictus Games мають доїхати до України

Прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що зустрілася з принцом Гаррі під час його візиту до Києва та обговорила підтримку українських ветеранів.

Свириденко розповіла, що показала принцу наслідки удару російської ракети «Іскандер» по будівлі Уряду та обговорила з ним роботу з реабілітації й відновлення військових. Вона подякувала Гаррі за підтримку українських ветеранів на різних міжнародних майданчиках, зокрема на Іграх Нескорених, які він заснував у 2014 році.

Принц Гаррі і Юлія Свириденко / Фото з Telegram @svyrydenkoy

За словами прем’єрки, цього року на Invictus Games Україну представляла рекордна команда з 35 учасників. Свириденко наголосила, що мета України – провести ці змагання на своїй території, адже нескореність є синонімом українського духу, який щодня демонструють захисники і захисниці.