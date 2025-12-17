В Україні 18 грудня утримається тепла та спокійна погода без опадів

У четвер, 18 грудня, на території України збережеться спокійна погода, яку визначатиме поле високого атмосферного тиску. Опадів не очікується, лише вдень на Закарпатті можливий невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики зазначають, що тепла та волога повітряна маса разом зі слабким вітром змінних напрямків сприятимуть утворенню туманів у нічні та ранкові години. Зокрема, тумани прогнозуються у північних, південно-західних областях, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях. Водіїв закликають бути уважними на дорогах.

Температурний фон залишатиметься відносно високим для середини грудня. Вночі по країні очікується від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. На півдні України повітря прогріється до 6-11 градусів тепла.

Реклама

Реклама

На Київщині та у Києві прогнозується хмарна погода з проясненнями без опадів. У нічні та ранкові години можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 метрів за секунду. У Київській області температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У столиці вночі очікується 0-2 градуси морозу, вдень 2-4 градуси тепла.