Польща планує виробництво протипіхотних мін і не виключає їх постачання Україні

Польща вперше з часів холодної війни ухвалила рішення розпочати виробництво протипіхотних мін, які планує розмістити вздовж свого східного кордону, а надлишки продукції можуть бути передані Україні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського.

За словами Залевського, Варшава зацікавлена у якнайшвидшому отриманні великих обсягів таких боєприпасів. Протипіхотні міни стануть частиною оборонної програми East Shield, спрямованої на посилення кордонів Польщі з Білоруссю та російським анклавом Калінінградом. Він також зазначив, що хотів би розпочати виробництво вже наступного року після завершення процедури виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Польща розпочала процес виходу з конвенції у серпні і раніше заявляла про можливість відновлення виробництва таких мін у разі потреби. Коментарі Залевського стали першим офіційним підтвердженням намірів Варшави реалізувати цей крок. Згідно з даними Landmine and Cluster Munitions Monitor, ще у 1995 році Польща повідомляла ООН, що припинила виробництво протипіхотних мін у середині 1980-х років, а їхній експорт було згорнуто.

Державна компанія Belma, яка вже постачає польській армії інші типи мін, заявила, що в межах програми East Shield Польща може бути оснащена мільйонами мін для захисту приблизно 800 кілометрів східного кордону. За словами генерального директора Belma Ярослава Закшевського, компанія готується до внутрішнього попиту на рівні 5-6 мільйонів мін усіх типів. Водночас, навіть без укладеного контракту, Belma здатна вже наступного року виробити до 1,2 мільйона мін, тоді як нині обсяги виробництва становлять близько 100 тисяч одиниць на рік.

Павел Залевський наголосив, що можливість постачання мін Україні залежатиме від виробничих потужностей. Він підкреслив, що першочерговим є забезпечення власних потреб Польщі, однак Україна залишається абсолютним пріоритетом, оскільки лінія безпеки Європи і Польщі проходить по фронту російсько-української війни. У Belma також підтвердили, що експорт в Україну можливий, а країни НАТО, які межують з Росією, зокрема Балтійські держави, вже виявляли зацікавленість у закупівлі протипіхотних мін.

На тлі війни Росії проти України подібні кроки роблять і інші країни регіону. Литва та Фінляндія раніше заявили, що планують розпочати виробництво протипіхотних мін наступного року, тоді як Латвія та Естонія також виходять з Оттавської конвенції і не виключають запуску виробництва в майбутньому. За даними МЗС Польщі, виробництво протипіхотних мін у країні може розпочатися після завершення шестимісячного періоду виходу з договору 20 лютого 2026 року.

Україна також оголосила про вихід з Оттавської конвенції, заявивши про необхідність посилення оборони у війні з Росією, яка не є стороною цього договору. Сторони конфлікту неодноразово звинувачували одна одну у використанні протипіхотних мін. Серед великих держав, які не підписали конвенцію, залишаються також США та Китай.