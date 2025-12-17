На танкерах “тіньового флоту” Росії помітили озброєну охорону

Шведські військові помітили озброєних людей у військовій формі на танкерах, які вони вважають частиною «тіньового флоту» Росії, повідомляє SVT, посилаючись на начальника оперативного відділу Військово-морських сил Швеції Марко Петковича.

Останнім часом, розповів шведський військовий, Росія посилила військову присутність у Балтійському морі, а військово-морський флот РФ «певною мірою діє на підтримку тіньового флоту». Джерела SVT серед військових також стверджують, що російські кораблі помітили, зокрема, в зонах поруч із судноплавними шляхами.

Петкович розповів, що не бачить у тому, що відбувається, «безпосередньої небезпеки». Приводів для занепокоєння, за його словами, немає. Шведські військові вважають, що озброєні люди на танкерах — співробітники приватних охоронних компаній.

Влітку 2025 року воєнізовану охорону помітили на борту судна «тіньового флоту» в протоці Ересунн між Данією і Швецією, повідомляло данське видання Danwatch на початку грудня. У документах два охоронці були позначені як «додатковий екіпаж». Як з’ясували журналісти, один з них — колишній командир підрозділу спецназу митної служби в Калінінграді.