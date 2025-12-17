Європарламент схвалив поетапну відмову від імпорту російського газу

Європейський парламент у середу підтримав план Європейського Союзу щодо поетапної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року, подолавши передостанній юридичний етап перед набуттям забороною чинності, повідомляє Reuters.

Раніше цього місяця ЄС погодив законодавство, спрямоване на розрив енергетичних зв’язків із Росією, яка до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році була найбільшим постачальником газу до Європи.

За документ проголосували 500 депутатів, 120 були проти, ще 32 утрималися. Остаточне схвалення має надати Рада ЄС на рівні міністрів, що очікується на початку наступного року. За словами посадовців, країни-члени мають підтримати домовленість без змін.

Закон планують ухвалити посиленою більшістю, що дозволить подолати спротив Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Москвою.

Згідно з угодою, ЄС припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а постачання трубопровідного газу – до кінця вересня 2027 року.

Станом на жовтень Росія забезпечувала 12 відсотків імпорту газу до ЄС, тоді як до вторгнення у 2022 році цей показник становив 45 відсотків. Серед країн, які досі отримують російський газ, – Угорщина, Франція та Бельгія.

Європейська комісія також повідомила, що на початку 2026 року запропонує законодавчі ініціативи щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти.