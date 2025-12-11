ЄС планує поводитися з Бельгією як з Угорщиною, якщо вона не підтримає кредит для України

Стратегія ЄС, щоб переконати бельгійців підтримати план фінансування України? Попередити, що з ними можуть поводитися так само, як з Угорщиною, пише POLITICO.

На саміті 18 грудня перед лідерами ЄС стоятиме ключове завдання — переконати Барта де Вевера, нового «головного болю» для блоку. Прем’єр-міністр Бельгії блокує їхні зусилля щодо формування кредиту для України на 210 мільярдів євро, тоді як країна стикається з величезною фінансовою дірою на тлі війни з росією. Де Вевер так довго впирається щодо плану фінансування за рахунок заморожених російських активів — значна частина яких зберігається саме в Бельгії — що дипломати по всьому ЄС тепер працюють над стратегіями, як його переконати.

Де Вевер утримує вето через побоювання, що Бельгії доведеться відповідати за виплату кредиту, і вимагає додаткових гарантій. Майже всі російські активи розміщені в Euroclear — фінансовому депозитарії в Брюсселі.

Реклама

Реклама

Він хоче, щоб ЄС створив додаткову фінансову «подушку» понад вже наявні гарантії та розширені запобіжники для покриття потенційних судових суперечок і виплат — ідею, якій багато урядів опираються.

Бельгія передала список правок, які вона хоче бачити, щоб забезпечити: якщо санкції скасують, країні не доведеться самій повертати гроші москві. Де Вевер заявив, що не підтримає «репараційний кредит», якщо його вимоги не будуть враховані.

Лідери очікували укласти угоду ще в жовтні. Тоді здавалося неможливим, що до грудня її не буде. Тепер це схоже на реальність.

Попри це, дипломати кажуть: шанс залишається. Посли ЄС пункт за пунктом розглянуть бельгійські вимоги, визначать ключові проблеми й спробують їх вирішити. Простір для маневру ще є. План — максимально наблизитися до бельгійської позиції.

Але за тиждень до зустрічі лідерів ЄС починає тиснути. Якщо Де Вевер продовжить блокувати план — а він робить це вже кілька місяців, висуваючи нові умови — він опиниться в незручному та безпрецедентному становищі для глави країни, яка традиційно є проєвропейською, каже дипломат ЄС, знайомий із перебігом обговорень.

Лідера Бельгії фактично «заморозять» і ігноруватимуть — так само, як прем’єра Угорщини Віктора Орбана, якому в ЄС дають «холодний душ» за відкат демократії та небажання підтримувати санкції проти росії.

Повідомлення для Бельгії просте: якщо вона не погодиться, її дипломати, міністри й лідери втратять голос за столом ЄС. Побажання Бельгії та її занепокоєння щодо довгострокового бюджету ЄС на 2028–2034 роки опиняться в самому низу списків. Це створить для уряду серйозну проблему, особливо коли за 18 місяців переговори перейдуть у вирішальну фазу.

Її думку щодо пропозицій ЄС не запитуватимуть. Дзвінки залишатимуться без відповіді, каже дипломат.

Це була б жорстка реальність для країни, яка є і буквальним, і символічним центром європейського проєкту та яка не раз відігравала роль «над своїми ваговими категоріями», включно з головуванням у Раді ЄС.

Але дипломати кажуть: відчайдушні часи потребують відчайдушних заходів. Наступного року Україна має дефіцит бюджету у 71,7 млрд євро, і без фінансування їй доведеться скорочувати видатки вже з квітня. Президент США Дональд Трамп знову дистанціювався від підтримки.

Підкреслюючи ставку, посли ЄС цього тижня зустрічаються тричі — у середу, п’ятницю та неділю — для обговорення пропозиції Європейської комісії щодо кредиту, оприлюдненої минулого тижня.

Єврокомісія запропонувала ще один варіант фінансування України: спільний борг під гарантії наступного семирічного бюджету ЄС.

Угорщина офіційно відкинула випуск євробондів, а залучення боргу через бюджет ЄС для підтримки України потребує одностайного рішення.

Залишається план С: деякі країни профінансують Україну власним коштом.

Цього варіанта немає в пропозиціях Комісії, але дипломати вже обговорюють його неофіційно. Найімовірнішими учасниками вважають Німеччину, країни Півночі та Балтії.

Але ті, хто просуває цю ідею, застерігають: головна перевага членства в ЄС — солідарність. Якщо змусити частину країн нести фінансовий тягар підтримки України самотужки, блок ризикує серйозним розколом.

У майбутньому Німеччина може не захотіти рятувати банк у країні, яка зараз не хоче допомогти Україні — така логіка.

«Солідарність — це рух у дві сторони», — сказав дипломат.

Є, звісно, ще один варіант — але лише теоретично. Лідери ЄС могли б об’єднатися і провести «репараційний кредит» через механізм кваліфікованої більшості, проігнорувавши відмову Бельгії та «продавивши» рішення. Але дипломати кажуть: цей сценарій серйозно не розглядається.