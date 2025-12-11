США разом з Росією виступили проти України на Генасамблеї ООН

Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію щодо зміцнення міжнародної співпраці та координації зусиль із мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи. Документ підтримали 97 країн.

Як повідомляє Укрінформ, резолюція під назвою «Зміцнення міжнародного співробітництва та координація зусиль з вивчення, пом’якшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи» отримала більшість голосів у залі.

Проти виступили Росія, Білорусь, Китай, Північна Корея, Нікарагуа, Конго, Нігер, а також Сполучені Штати. Ще 39 країн утрималися.

Реклама

Реклама

Як заявила представниця американської делегації на засіданні Генасамблеї, США проголосували проти резолюції через згадку в тексті Цілей сталого розвитку, проти яких виступає нинішня адміністрація США.

«Сполучені Штати проголосували проти тексту через посилання на Порядок денний у галузі сталого розвитку на період до 2030 року та пов’язану з ним мову», – сказала вона.

За словами дипломатки, Порядок денний на період до 2030 року та Цілі сталого розвитку «просувають програму м’якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом і суперечить інтересам США».

Водночас вона підкреслила, що Сполучені Штати підтримують міжнародні стандарти з безпеки ядерних об’єктів, а також зусилля стосовно запобігання ядерних інцидентів на таких об’єктах України «під час російсько-української війни».