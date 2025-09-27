Зеленський: Україна досягла рекордної глобальної підтримки на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги щодо роботи України на Генеральній Асамблеї ООН, проведених зустрічей та досягнутих домовленостей.

За його словами, Україна встановила рекорд за рівнем участі лідерів та представників держав і міжнародних організацій у заходах, організованих Україною або присвячених ключовим для нашої держави питанням. Вперше на глобальному рівні відбувся саміт Кримської платформи, а також спеціальне засідання Ради Безпеки ООН. Рекордне представництво було й на саміті Коаліції за повернення українських дітей, викрадених Росією. Загалом відбулося понад 40 форматів зустрічей на різних рівнях – від МЗС до Офісу Президента та секретаря РНБО.

Президент підкреслив, що Україна максимально оперативно реалізує всі домовленості щодо пакетів підтримки та окремо відзначив продуктивну зустріч із Президентом США Дональдом Трампом і його командою.

За словами Зеленського, програма PURL розширюється завдяки європейським партнерам і вже збільшує можливості української армії. Є позитивні сигнали щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Продовжується робота з розширення оборонного виробництва та запуску керованого експорту української зброї – домовленості вже досягнуті з чотирма країнами.

Президент також повідомив про відновлення дипломатичних відносин із Сирією та активну роботу на двосторонньому рівні для безпеки і розвитку обох країн.

Зеленський наголосив на глобальному розумінні того, що єдиною перешкодою для завершення війни залишається Росія, тому міжнародний тиск на неї буде посилюватися. Він також подякував усім, хто допомагає Україні.