Оксана Маркарова повертається до команди Зеленського — відповідатиме за інвестиції та післявоєнну відбудову

Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову своїм радником з питань відбудови України та інвестицій. Відповідний указ оприлюднено 30 листопада.

Про нове призначення Зеленський повідомив у своєму зверненні. Він зазначив, що Маркарова продовжить допомагати державі, зосереджуючись на питаннях післявоєнної відбудови, залученні інвестицій, покращенні бізнес-клімату та посиленні фінансової стійкості України. Президент наголосив, що поряд із щоденною обороною країна має довгострокову мету — забезпечити відновлення та повернення до сталого економічного розвитку.

Згідно з указом №872/2025, Оксану Маркарову призначено радником Президента України з питань відбудови та інвестицій поза штатом.

27 серпня 2025 року Маркарову було звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

До дипломатичної служби працювала в уряді: була першою заступницею Міністра фінансів, а з 2018 по 2020 рік — Міністром фінансів України. Вона також відома як фахівчиня з макроекономіки, фінансових ринків та інвестицій, очолювала фінансові інституції та представляла Україну в міжнародних організаціях.

Зеленський підкреслив, що досвід Маркарової допоможе Україні залучати інвестиції, планувати відбудову та посилювати співпрацю зі стратегічними партнерами. Він подякував їй за готовність і надалі працювати в інтересах держави.