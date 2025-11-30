У Польщі різко відреагували на візит Орбана до Кремля: Навроцький відмовився від зустрічі з угорським прем’єром

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував заплановану зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном через його візит до Володимира Путіна. Про це повідомив у соцмережі Х керівник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Марчин Пшидач.

Марчин Пшидач заявив, що Кароль Навроцький послідовно виступає за пошук реальних шляхів завершення війни, яку Росія розв’язала проти України. У своїй політиці президент спирається на спадщину Леха Качинського, який підкреслював, що безпека Європи залежить від солідарних дій, зокрема в енергетичній сфері.

У зв’язку з «контекстом» візиту Віктора Орбана до Москви Навроцький вирішив обмежити програму свого перебування в Угорщині. Замість двосторонньої зустрічі з Орбаном він візьме участь лише у саміті президентів країн Вишеградської групи в місті Естерґом (Острьогом).

Реклама

Реклама

Пшидач повідомив, що президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини обговорюватимуть питання безпеки та співпраці у Центральній Європі.