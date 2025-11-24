У Польщі затримали третього українця у справі про диверсії на залізниці

Польська прокуратура висунула обвинувачення громадянину України, якого підозрюють у сприянні диверсіям на залізниці в інтересах російської розвідки. Слідство вказує, що він допомагав виконавцям, зокрема забезпечуючи розвідку місцевості та підготовку до підривів на коліях.

Про це повідомляє пресслужба Національної прокуратури Польщі.

Правоохоронці Польщі обвинувачують громадянина України Володимира Б. у сприянні диверсійним діям на залізничній інфраструктурі, які відбулися 15–16 листопада в інтересах російської розвідки.

За даними слідства, чоловік допомагав виконавцям диверсії, зокрема вивчаючи місцевість і готуючи подальші дії. Правоохоронці вказують, що отримали докази його участі у підтримці тих, хто здійснив саботаж на залізничній інфраструктурі.

Володимира Б. затримали 20 листопада, а вже за два дні прокурор висунув йому обвинувачення у діях від імені російської розвідки та у сприянні двом іншим підозрюваним — Олександру К. та Євгенію І. — у диверсіях у населених пунктах Міка та Голомб.

Слідство встановило, що у вересні 2025 року Володимир Б. перевозив Євгенія І. до району майбутніх диверсій на колії №7, що дало можливість провести розвідку місцевості, визначити місце для вибухівки, встановити записувальний пристрій та металевий елемент на рейках.

Після вручення підозри прокурор допитав затриманого, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура повідомляє, що тривають активні заходи для встановлення всіх, хто може бути причетними до планування чи здійснення цих диверсій. Розслідування веде спеціальна група, до якої входять прокурори та співробітники Агентства внутрішньої безпеки і Центрального бюро розслідувань поліції.

Нагадаємо, раніше обвинувачення у справі про диверсії на польській залізниці висунули двом громадянам України — 39-річному Олександру К. і 41-річному Євгенію І. Пошкоджений диверсіями залізничний напрямок Варшава – Люблін вже відновлено: ділянка має стратегічне значення для постачання допомоги Україні.