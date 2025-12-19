Зеленський і Навроцький обговорили безпекову ситуацію в регіоні

Президент Володимир Зеленський після перемовин із Президентом Польщі Каролем Навроцьким заявив, що його сьогоднішній візит відкриє нову сторінку у відносинах двох країн.

Про це глава держави повідомив під час спільної з Президентом Польщі пресконференції у Варшаві.

«Дуже сподіваюсь, що цей візит відкриває нову і ще більш вагому сторінку в наших з вами відносинах, відносинах України і Польщі, відносинах не просто сусідів, а й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи, бо не буде безпеки», – сказав Зеленський.

Він відзначив, що українська і польська незалежність – це фундамент, який дає змогу кожній нації нашої частини Європи жити вільно, без влади Москви.

«Росія хоче розладу, хоче руйнувати, зруйнувати такий міцний союз, союз двох народів багатьох поколінь України і Польщі. Не дамо їм це зробити», – наголосив Президент.

Він також запросив Кароля Навроцького відвідати Україну з візитом.

«Я, безумовно, запрошую Президента в Україну, і я впевнений, що це важливо для наших суспільств», – зазначив глава Української держави.