Російські дрони атакували Харківську й Дніпропетровську області, постраждали люди

У ніч проти 30 листопада російські війська завдали ударів дронами по Харківщині та Дніпропетровщині. Внаслідок атак сталися пожежі та є постраждалі.

Ворожі атаки дронами спричинили пожежі на Харківщині та Дніпропетровщині: є поранені / Фото: ДСНС

На Харківщині ударні безпілотники влучили по селу Плоске Куп’янського району, повідомили в ДСНС України. Два БпЛА влучили в приватний сектор, спричинивши пожежі в житловому будинку та господарчій споруді. Постраждав 52-річний чоловік. До ліквідації наслідків залучали 15 рятувальників і 4 одиниці техніки, включно з медичним розрахунком та офіцером-рятувальником громади.

У Дніпропетровській області вночі під ударами перебували чотири райони, про це також повідомили в ДСНС України. У Піщанській громаді поранена жінка, зайнялися приватний будинок і два легкові авто. У Маломихайлівській громаді внаслідок удару дрона поранено чоловіка, його госпіталізували у тяжкому стані. У Петропавлівській громаді пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, під обстрілами був і Нікопольський район, де пошкоджено газогін і лінію електропередач. У Павлоградському районі постраждала інфраструктура. Усі пожежі рятувальники ліквідували.

