Британський драматург Том Стоппард, лауреат “Оскара” за “Закоханого Шекспіра”, помер у віці 88 років

Відомий британський драматург і сценарист сер Том Стоппард помер у віці 88 років. Про це повідомило його агентство United Agents, передає CNN.

Стоппард, уродженець Чехословаччини, нещодавно отримав премію Tony 2023 року за свою п’єсу «Леопольдштадт». У США він найбільше відомий як співавтор сценарію до фільму «Закоханий Шекспір» (1998), за який разом із Марком Норманом отримав премію «Оскар».

«Ми з глибоким сумом повідомляємо, що наш дорогий клієнт і друг Том Стоппард помер мирно у себе вдома в Дорсеті, в оточенні родини», – йдеться у заяві агентства.

«Його пам’ятатимуть за його твори – за їхню майстерність і людяність, а також за дотепність, сміливість, щедрість і його глибоку любов до англійської мови. Для нас було честю працювати з Томом і знати його», – додали в United Agents.