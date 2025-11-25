Російський дрон вбив у Києві актора та декоратора Тупчія — автора реквізиту “Шоу довгоносиків”

У Києві внаслідок російської нічної атаки у своїй квартирі загинув актор та декоратор Вадим Тупчій, відомий створенням реквізиту для популярного 90-х “Шоу довгоносиків”.

Про це повідомив археолог Національного заповідника “Софія Київська” Тимур Бобровський.

“Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер. Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить. Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям”, — написав він.

За інформацією організації “PEN Україна”, у квартиру декоратора, де він працював протягом 25 років, влучив російський БпЛА Shahed. У приміщенні зберігалися роботи Тупчія, музичні інструменти та маски.

Вадим Тупчій мав акторську освіту, працював монтажником декорацій у “Театрі драми та комедії”. У 21-річному віці почав працювати на заводі духових музичних інструментів, а у 25 років влаштувався актором у театр “Шарж”. Також він створював реквізит для відомого “Шоу довгоносиків”, для якого Тупчій виготовив сотні латексних носів.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада РФ завдала масованого удару по Києву ракетами різних типів та шахедами. У результаті семеро людей загинули, 20 постраждали.