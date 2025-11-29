Новий сезон Кубка світу в Естерсунді: українки фінішували 15-ми, чоловіки — дев’ятими

У шведському Естерсунді 29 листопада стартував новий сезон Кубка світу з жіночої естафети. У змаганні взяли участь 21 національна команда, серед яких і збірна України у складі Валерії Дмитренко, Христини Дмитренко, Олени Городної та Олександри Меркушиної.

Французька команда, попри скандальні останні місяці та відсутність Жюльї Сімон, впевнено виграла естафету, випередивши найближчих суперниць на 13.8 секунди. Друге місце виборола Італія завдяки роботі Лізи Віттоцці, а третє — збірна Чехії, яка стабільно утримувалася серед лідерів.

Українська команда від самого старту опинилася у ролі наздоганяючих. Валерія Дмитренко завершила свій етап 19-ю з чотирма додатковими патронами. Христина Дмитренко підняла команду на одну позицію, Городна фінішувала 18-ю, а Меркушина закрила всі мішені та випередила кількох суперниць. Підсумкове місце України — п’ятнадцяте.

Після жінок у Естерсунді визначили найсильніших і серед чоловіків. Україна виступила у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Богдана Цимбала та Дмитра Підручного. Уже на першому етапі Тищенко використав чотири запасні патрони та пробіг два штрафні кола, через що команда опинилася у нижній частині протоколу. Проте протягом гонки українці поступово піднімалися вгору.

Ключову роль зіграв Дмитро Підручний: завдяки його стабільній стрільбі та швидкості українська команда піднялася на вісім позицій і фінішувала дев’ятою.

Перемогу в чоловічій естафеті здобули норвезькі біатлоністи, попри втрату великої переваги через невдалу першу стрільбу Ветле Шостада Крістіансена. Франція фінішувала другою з відставанням у 15.3 секунди, третьою стала команда Швеції.