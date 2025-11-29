Поліція ПАР затримала чотирьох чоловіків за підозрою у спробі воювати на боці Росії

У Південній Африці затримали чотирьох чоловіків, які прямували до Росії та, за даними поліції, могли порушити закон, що забороняє допомогу іноземним військовим силам. Затримання відбулося у п’ятницю в аеропорту OR Tambo поблизу Йоганнесбурга, повідомив підрозділ Hawks. Чоловіків мають доправити до суду 1 грудня. За версією слідства, їхню поїздку та вербування нібито організувала громадянка ПАР, ім’я якої не розголошується, повідомляє Bloomberg.

Затримання сталося через тиждень після повідомлення про те, що близько двадцяти молодих чоловіків із ПАР та Ботсвани були обманом втягнуті у воєнні дії на боці Росії проти України. Їх нібито завербувала Дудузіле Зума-Самбудла, донька колишнього президента Джейкоба Зуми.

Родини цих чоловіків заявили, що їх запевняли: вони проходитимуть підготовку охоронців для роботи на політичну партію Зуми, але по прибуттю до Росії їх змусили підписати контракти з російськими військовими структурами. Напередодні Зума-Самбудла подала у відставку з парламенту ПАР від партії uMkhonto weSizwe на тлі зростання уваги медіа до цієї ситуації.

Реклама

Реклама

Поліція заявила, що четверо затриманих були зняті з рейсу до ОАЕ, звідки мали податися далі до Росії. Їх «перехопили та вивели з посадкової зони бо вони викликали підозру», повідомили Hawks.

Південноафриканська мовна корпорація SABC повідомила, що один із затриманих є відомим медіа-персонажем, але не назвала його. У ПАР із 1998 року діє закон, що забороняє роботу найманцем або будь-яку допомогу іноземним військовим структурам.

За даними поліції, розшукують ще двох осіб. У Hawks зазначили, що триває координація з розвідувальними структурами та міжнародними партнерами для встановлення масштабів мережі та можливих загроз безпеці.