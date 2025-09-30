У Парижі біля готелю Hyatt знайшли мертвим посла Південної Африки

Біля готелю Hyatt у Парижі виявили мертвим посла Південно-Африканської Республіки у Франції Нкосінаті Еммануеля Мтетву. Посла шукали з понеділка, підозрюючи його ймовірне самогубство.

Про це 30 вересня повідомила Le Parisien із посиланням на власні джерела.

За інформацією прокуратури, 58-річний дипломат забронював номер на 22-му поверсі готелю. Вікно там було зламане.

Реклама

Реклама

Про зникнення посла повідомила його дружина, яка отримала від нього “тривожне повідомлення”. Востаннє телефон Мтетви фіксували в понеділок поблизу Буа-де-Бульон у Парижі.

Нкосінаті Еммануель Мтетва був призначений до посольства Франції у лютому 2024 року. Він також був постійним представником Південної Африки в ЮНЕСКО. Почав свою кар’єру в антипартheidівській профспілковій боротьбі. Він здобув відомість, ставши секретарем з організації Молодіжної ліги АНК у 1994 році, де працював до 2001 року. У 2002 році він увійшов до Національної асамблеї ПАР, де очолював парламентський комітет з питань гірничої справи та енергетики з 2004 по 2008 рік.

У вересні 2008 року він став міністром безпеки та охорони в уряді Мотланте. Він зберіг цю посаду в уряді Зуми — який було перейменовано на Міністерство поліції — перш ніж стати міністром мистецтв і культури після переобрання Джейкоба Зуми.